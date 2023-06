Le Parlement européen approuve une aide financière aux travailleurs de Logistics Nivelles

L'aide est octroyée à travers le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), qui est mobilisé pour la première fois pour une délocalisation au sein d'un même Etat. La Commission avait proposé l'enveloppe début juin après avoir été sollicitée par l'Etat belge. Après le Parlement européen, le Conseil (Etats membres de l'UE) devra encore donner son aval.

Le site wallon Logistics Nivelles, filiale de la société internationale de transport et de logistique Kuehne+Nagel International, actif dans la distribution de boissons et denrées alimentaires, a été fermé pour concentrer les activités de la multinationale à Kontich, en Flandre, provoquant une longue crise sociale en 2021 et 2022.