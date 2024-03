Le Parlement européen entérine une norme Euro 7 controversée pour les véhicules

Le Parlement européen a donné son feu vert mercredi à la nouvelle norme Euro 7 pour les différents types de véhicules à moteur. En ce qui concerne les voitures et les camionnettes, c'est le statu quo pour les conditions de test et les plafonds d'émissions, par rapport à la norme Euro 6.

Pour les autobus et les camions, en revanche, des limites plus strictes seront appliquées aux émissions de gaz d'échappement mesurées en laboratoires et dans les conditions de conduite réelles, tout en maintenant les conditions de test actuelles (Euro VI).

Pour la première fois, les normes de l'UE incluront des plafonds d'émissions de particules provenant des freins (PM10) pour les voitures et les camionnettes, ainsi que des exigences minimales de performance en matière de durabilité des batteries pour les voitures électriques et hybrides.