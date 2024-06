Le premier "train des trois pays", qui relie Liège, Maastricht et Aachen, inauguré

Le "train des trois pays", qui relie entre autres les gares de Liège-Guillemins, Maastricht et Aix-la-Chapelle (Aachen), a été inauguré mercredi avec son premier arrêt en Cité ardente. Cet axe ferroviaire entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne sera ouvert au grand public dès le 30 juin.

Les autorités communales et provinciales, le vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden, et le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet ont accueilli les voyageurs en provenance de l'Allemagne et des Pays-Bas.

Le grand public pourra profiter de ce "train des trois pays" à partir du 30 juin. Les voitures de la compagnie Arriva (en bleu et blanc) s'arrêteront notamment à Bressoux et Visé, en province de Liège, avant de poursuivre vers les Pays-Bas et l'Allemagne, avec des arrêts à Eijsden, Maastricht Randwijck, Valkenburg, Heerlen, Landgraaf et Herzogenrath, en terminant par Aix-la-Chapelle. Des connexions seront prévues toutes les heures.

La liaison sera réalisée en coopération avec la SNCB et l'opérateur ferroviaire néerlandais NS.

"Les titres de transport sont disponibles via tous les canaux de vente de la SNCB", a annoncé la compagnie ferroviaire belge. "Les tickets habituels sont valables pour chaque destination de cette nouvelle liaison, qu'il s'agisse d'un ticket standard ou à tarif réduit. Les détenteurs d'un abonnement de la SNCB à destination de Maastricht pourront également emprunter ce train", a encore précisé l'opérateur ferroviaire.