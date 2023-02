Le prix du cacao atteint son plus haut niveau depuis six ans à Londres

Le prix du cacao a atteint son plus haut niveau depuis six ans sur le marché boursier à terme britannique, en raison de la pénurie des fèves de cacao en Côte d'Ivoire, le plus grand producteur mondial.

Le contrat de cacao le plus actif a augmenté de 2,3% pour atteindre 2.096 livres par tonne, soit le niveau le plus élevé depuis novembre 2016, écrit Bloomberg. À New York, les contrats à terme sur le cacao ont progressé de 2,6 pour cent à 2.729 dollars la tonne, le plus haut plafond depuis un an.

Certains exportateurs de Côte d'Ivoire ne peuvent pas honorer les demandes d'approvisionnement en raison d'une pénurie de fèves de cacao. Des rapports font état d'une baisse de 150.000 tonnes, les livraisons ayant surtout chuté ces dernières semaines. Une réunion de crise a été organisée vendredi dernier avec les coopératives et les négociants nationaux et étrangers, entre autres, rapporte l'agence de presse Reuters.

La Côte d'Ivoire représente environ un tiers de la production mondiale de cacao.