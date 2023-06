Le réseau hospitalier Helora est officiellement lancé

Le réseau hospitalier Helora issu de la fusion des hôpitaux du groupe Jolimont (dont ceux de Jolimont, de Saint-Joseph à Mons et de Warquignies) avec l'hôpital montois Ambroise Paré a été présenté vendredi à Mons après avoir été officialisé jeudi. Le réseau, qui regroupe sept hôpitaux et emploie 7.000 personnes, est dirigé par un seul conseil d'administration et un seul pouvoir organisateur.