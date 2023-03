Le salaire brut médian en hausse de 10% en un an dans le privé

Le salaire brut médian a augmenté de 10% l'an dernier en Belgique avec de légères disparités entre les Régions. En Wallonie, le salaire médian (la moitié des travailleurs du secteur privé gagne plus, l'autre moitié gagne moins) s'établit à 3.030 euros (+9,59%), en Flandre à 3.300 euros (+10,15%) et à Bruxelles à 3.650 euros (+10,72%), selon un décompte effectué à partir des données salariales du prestataire de services en ressources humaines SD Worx.

"En raison de l'indexation automatique des salaires, les employeurs ont été confrontés à une augmentation beaucoup plus rapide des coûts liés aux salaires au cours de l'année écoulée", commente Virginie Verschooris, consultante en rémunération chez SD Worx.

Le Limbourg a le salaire médian le plus élevé (3.013,5 euros) pour les ouvriers, suivi par la Flandre orientale et le Brabant Wallon. L'ouvrier actif dans la capitale a le salaire médian le plus bas (2.767,5 euros), bien que l'augmentation y ait été la plus forte (12,6%). Pour les employés, la Région bruxelloise est le lieu de travail par excellence, avec un salaire médian de 4.220 euros, indique SD Worx.