Le salon Batireno et Energie & Habitat s'installe à Namur Expo en octobre

Le salon de la construction Batireno et Energie & Habitat se tiendra à Namur Expo les 12-13-14 et 18-19-20 octobre prochains, annoncent jeudi ses organisateurs. Tout particulièrement spécialisé dans le domaine des consommations d'énergie, il peut compter sur un panel de 150 professionnels régionaux.

Outre la découverte des solutions actuelles pour rendre leur habitat plus durable et plus performant sur le plan énergétique, les 15.000 visiteurs attendus se verront proposer des ateliers de bricolage, des conférences, ainsi que, nouveauté cette année, des ateliers d'initiation à l'aménagement intérieur (inscription obligatoire).