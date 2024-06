Le secteur des RH plaide pour un accompagnement obligatoire pour les malades longue durée

La fédération préconise le recours à un accompagnateur professionnel du marché du travail, afin que les possibilités sur le marché soient encore envisagées pour chaque malade de longue durée. Au-delà de l'aspect médical, il est également nécessaire de prendre en compte les talents et les ambitions des personnes concernées, précise-t-elle. Pour l'instant, cette expertise manque au secteur des RH dans les processus de réintégration, déplore Federgon.

"Tout comme il y avait autrefois une activation automatique pour les personnes sans travail, Federgon demande un accompagnement obligatoire pour les malades de longue durée qui peuvent encore travailler", explique la CEO, Ann Cattelain. "L'activation des malades de longue durée, en mettant l'accent sur ce qu'ils peuvent encore faire et en investissant dans des conseils personnalisés plus nombreux et plus rapides, est porteuse d'un grand potentiel. Non seulement elles profitent aux personnes concernées, mais elles conduisent également à une sécurité sociale plus saine sur le plan financier."