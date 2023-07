Le taux du Livret A maintenu à 3% malgré l'inflation, mais jusqu'en 2025

Le taux du Livret A est maintenu à 3% malgré l'inflation, au lieu de grimper à 4,1% comme le prévoyait la formule de calcul, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'engageant toutefois à ne pas le réviser à la baisse avant janvier 2025.

"Ce taux de 3%, il sera maintenu pendant un an et demi", a insisté le ministre sur TF1, parlant d'une "bonne nouvelle" et d'une décision majeure", alors que le taux peut être révisé normalement tous les six mois.