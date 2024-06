Le trafic de passagers dans les aéroports européens proche d'un retour au niveau pré-Covid

Ce sont principalement l'Estonie (+ 28%) et la République tchèque (+ 18%) qui ont connu l'augmentation la plus fulgurante entre avril 2023 et avril 2024. Sur le marché européen, seule la Suède (- 0,1%) a connu un recul du trafic aérien de passagers sur un an. Par rapport à 2019, les aéroports grecs (+ 21,7%), croates (+ 20,9%) et polonais (+ 20,3%) connaissent la plus belle croissance, alors que la Finlande (- 30,6%), la Slovénie (- 29,5%) et la Slovaquie (- 24,1%) sont loin de revenir au trafic enregistré avant le Covid-19.

En Belgique, Brussels Airport avait annoncé une hausse annuelle de 5,6% du nombre de passagers en avril dernier. Cela reste toutefois près de 14% inférieur aux chiffres enregistrés en avril 2019.