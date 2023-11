Le travail a repris chez AB InBev

Jeudi et vendredi derniers, des grèves ont touché différents sites et dépôts d'AB Inbev. La production a repris vendredi sur le site de Liège mais le mouvement s'était prolongé à Louvain et Hoegaarden. La brasserie Bosteels à Buggenhout et l'ensemble des dépôts étaient également à l'arrêt.

La rupture des négociations sur les conditions de travail et salariales avait entraîné le mouvement de grève. "Le fossé entre la direction et les travailleurs est trop profond", avaient expliqué les syndicats. Ceux-ci demandent notamment la concrétisation de la prime pouvoir d'achat et critiquent les "faibles investissements" pour le personnel et les infrastructures.