Les agriculteurs catalans invoquent Saint Gaudérique pour faire tomber la pluie

"A un moment donné la situation est tellement critique qu'on sort tous les saints possibles, on fait appel à tout le monde", résume sur le ton de la plaisanterie Julien Bousquet, 29 ans, maraîcher et arboriculteur, participant au cortège.

Catastrophés par la sècheresse hivernale, des agriculteurs catalans ont ressorti samedi à Perpignan les reliques de leur saint patron et ravivé une tradition délaissée depuis plus d'un siècle, dans l'espoir de faire tomber la pluie sur les Pyrénées-Orientales.

Sous le ciel orageux, des centaines de personnes (membres du clergé, de confréries religieuses, agriculteurs et curieux) ont marché à travers les rues du vieux Perpignan, portant des reliques du saint patron des agriculteurs catalans, Saint Gaudérique.

"Ce rituel n'avait plus été pratiqué depuis près de 150 ans", explique à l'AFP l'archiprêtre de la cathédrale de Perpignan, Benoît de Roeck, qui dirigeait la cérémonie organisée à la demande d'un viticulteur des environs.

Saint Gaudérique (Galdéric en catalan) paysan audois ayant vécu au IXe siècle est l'un des saints catalans les plus connus et célébrés et était "traditionnellement invoqué pour les problèmes d'eau", précise-t-il.

Entre le XIe et le XIXe siècle, 800 processions en son honneur ont eu lieu dans la région, abonde Jean-Luc Antonizazzi, historien spécialiste de l'art baroque catalan, qui précise: "il était invoqué pour le manque d'eau ou le trop d'eau, mais aussi pour la peste".