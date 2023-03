Les entreprises belges utilisent davantage l'intelligence artificielle que d'autres pays

Parmi les entreprises interrogées lors de cette enquête, 25% des grandes entreprises (250 employés ou plus) installées en Belgique ont développé de l'IA et 42% d'entre elles l'utilisent. Les entreprises belges se classent juste derrière le Danemark en matière d'utilisation de l'AI.

Pour les plus petites entreprises, les pourcentages de développement ou d'utilisation de l'IA sont sensiblement plus faibles. "La raison est que les grandes entreprises réalisent plus d'économies d'échelle en raison, d'une part, des coûts fixes élevés liés à l'utilisation de l'IA et, d'autre part, des investissements supplémentaires dans les données, les logiciels et les spécialistes de l'IA que cette technologie implique", explique le Bureau du Plan.