Les interventions médicales par hélicoptère font gagner du temps en zone rurale

L'étude, présentée début novembre à l'occasion du congrès européen de réanimation à Barcelone et dévoilée vendredi au public, s'est intéressé aux appels reçus par la centrale d'urgence 112 et envoyés au CMH entre 2015 et 2023 pour des pathologies graves comme des infarctus du myocarde, des traumatismes crâniens, des comas, des arrêts cardio-respiratoires et des polytraumatisés sévères. En tout, ce sont 1.765 missions concernant des pathologies lourdes qui ont été analysées sur les 11.032 appels transmis au CMH durant cette période.

L'analyse de ces missions montre que l'utilisation d'un hélicoptère pour le transport médical d'urgence est un "atout temporel crucial" dans les zones rurales, avec une réduction "statistiquement significative" du délai d'intervention. Ainsi, le temps économisé lors des interventions en hélicoptère par rapport aux interventions sur la route a été calculé à 43 minutes pour les cas d'infarctus et 47 minutes pour les arrêts cardiaques.