Les lauréats des Mipim Awards sont connus; Besix Red primé pour un projet à Amsterdam

Consolation pour notre pays, Besix Red, la société de promotion immobilière du groupe belge Besix, a tout de même été récompensée pour la Sluishuis d'Amsterdam dans la catégorie Meilleur projet résidentiel.

Ont également été couronnés la Deloitte University EMEA (France) dans la catégorie Meilleur projet alternatif; l'université des sciences et de la technologie à Guangzhou (Meilleur projet culturel, sportif et éducatif); le projet allemand Lanserhof Sylt (Meilleur projet de loisirs et de tourisme); l'usine suisse de haute horlogerie Audemars Piguet (Meilleur projet industriel et logistique); la Quay Quarter Tower de Sydney (Meilleur projet de bureaux); les Ateliers Gardens de Berlin (Meilleur projet de reconversion urbaine) ou encore La Baie des Rois, au Gabon (Meilleur méga-projet de développement).