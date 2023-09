Les producteurs bio wallons en opération séduction auprès des restaurateurs à Perwez

C'est dans les locaux de l'IFAPME de Perwez (Brabant wallon) que se sont donné rendez-vous mardi les actrices et acteurs de l'alimentation bio wallonne pour la deuxième édition de Wall'Oh bio, à l'initiative de Biowallonie. Au programme de cette journée de réseautage entre producteurs et restaurateurs: ateliers de découverte de vignobles wallons mais aussi des races de viande bovine, marché de producteurs et concours culinaire.

Parallèlement aux étals d'une grosse trentaine de producteurs labellisés bio du sud du pays, venus entre autres présenter leurs pains, légumes, viandes, mais aussi kombucha, limonades et autres nectars aux professionnels de l'Horeca, quatre équipes de restaurateurs s'affrontaient pour proposer le meilleur menu 100% bio et wallon. Tous avaient accès au même garde-manger - dont les invendus seront récupérés par le CPAS local pour ses bénéficiaires -, lequel ne contenait que des produits bio et régionaux. ÔPhil des saveurs (chef à domicile), Les tontons trinqueurs (Tournai), Histoire sans faim (Silly) et La table conviviale (Liège) ont relevé le défi technique de proposer un menu, entrée et plat, à base de produits de la région. Adieu donc huile d'olive et citron pour assaisonner le coucou de Malines, largement plébiscité dans les assiettes carnées. Autre contrainte de taille, les tabliers verts, oranges, jaunes et mauves qui s'activaient derrière les fourneaux devaient intégrer les coûts dans leur fiche technique.

Pour les départager: un jury de professionnels comprenant des journalistes gourmets et des chefs, dont Ludovic Vanackere (Ferme gastronomique de Bossimé) et Alice Pollet (Brut, à Ixelles) et les restaurateurs et producteurs présents au salon dans une moindre mesure, le vote du public comptant pour 20% de la note finale.