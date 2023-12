L'importateur de BMW investit 30 millions d'euros dans la rénovation de son site à Bornem

BMW Group Belux, l'importateur en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg des marques BMW, MINI et BMW Motorrad, investit près de 30 millions d'euros dans la rénovation complète de ses installations de Bornem (province d'Anvers), le long de la N16. Une fois cette phase de rafraîchissement achevée, le site accueillera également les collaborateurs de la filiale de leasing Alphabet, a fait savoir jeudi le groupe BMW Belux.

Le bâtiment principal a été inauguré en 1985 à Bornem. Il abrite aujourd'hui les activités d'importation des voitures et des moteurs ainsi que les services financiers, soit 400 travailleurs au total. Après une grosse opération de rénovation, les quelque 180 collègues d'Alphabet, actuellement actifs à Aartselaar, rejoindront Bornem.

Le site accueille également un 'driving center' pour les essais sur route, et un centre de formation pour les employés des concessionnaires (plus de 1.500 travailleurs en Belgique et au Grand-Duché). Une centaine d'écoles techniques des deux pays y envoient par ailleurs leurs élèves en formation.