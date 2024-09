L'inflation remonte à 3,06% en septembre

L'inflation, pointée à 2,86% en août, a grimpé de 0,2 point de pourcentage en un mois, indique Statbel. Le Bureau du Plan prévoyait pour sa part une plus forte hausse et s'attendait à une poussée jusqu'à 3,4%.

Les principales hausses de prix ont concerné en septembre l'électricité, le gaz naturel, les voyages à l'étranger, les articles d'habillement et le tabac. A contrario, les billets d'avion, les carburants, le gasoil de chauffage, les boissons, les produits de nettoyage et d'entretien, les confiseries, la viande et les chambres d'hôtel ont eu un effet baissier sur l'indice, précise Statbel.