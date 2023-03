Macron dans les Hautes-Alpes, deux manifestants interpellés

Assis sur la route, les manifestants scandaient "Macron démission", avant que l'atmosphère ne se tende et que les forces de l'ordre ne les repoussent à la sortie du pont de Savines-le-Lac, où la circulation était très perturbée.

Un jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage et rébellion, a-t-on appris de source policière. Un peu plus tard les journalistes de l'AFP ont vu un homme plus âge emmené, menotté, par les forces de l'ordre et apparemment blessé au front. Son interpellation a été confirmée de source policière.

D'autres ont tenté de déployer une banderole "Sainte-Soline Macron nous fait la guerre", en solidarité avec les manifestants mobilisés contre les méga-bassines dans les Deux Sèvres, avant d'être forcés de rejoindre le groupe de manifestants.