Melexis vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 2024

Le résultat brut d'exploitation a augmenté de 17% pour atteindre 440,2 millions d'euros, tandis que le résultat net a progressé de 6% à 209,5 millions d'euros. Le résultat d'exploitation (Ebit) a atteint 261.3 millions d'euros ou 27.1% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 15% par rapport à 226,5 millions d'euros en 2022. Le quatrième trimestre a été de très bonne facture, puisque le chiffre d'affaires s'est élevé à 250,5 millions d'euros durant cette période.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires a grimpé de 15% par rapport à 2022. "L'électrification et le besoin croissant d'applications liées au confort et à la sécurité sont les moteurs de ces résultats. Les capteurs de courant, les drivers d'actuateurs embarqués et les capteurs de pression étaient les gammes de produits les plus performantes de 2023", explique l'entreprise basée à Ypres. Par ailleurs, l'évolution du taux de change euros/USD a eu un impact négatif de 1% sur le chiffre d'affaires par rapport à 2022.