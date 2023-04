Meta rassure en se serrant la ceinture

Les efforts de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) pour réduire la voilure et se recentrer sur son cœur de métier - vendre de la publicité sur les réseaux sociaux - ont payé au premier trimestre avec des résultats meilleurs qu'attendus, qui ont rassuré le marché.

Son titre prenait environ 11% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Le groupe californien a dégagé 5,7 milliards de dollars de bénéfice net de janvier à mars (-24% sur un an), pour un chiffre d'affaires de 28,65 milliards de dollars, en hausse de 3% après trois trimestres consécutifs de baisse, d'après son communiqué de résultats publié mercredi.

"Meta a eu un début d'année meilleur qu'attendu. Dans ce contexte économique, et après le désastre de 2022, 3% de croissance des revenus sur un an, c'est un accomplissement", a réagi Debra Aho Williamson, analyste d'Insider Intelligence. "Et leurs solides prévisions pour le trimestre en cours montrent que l'entreprise est peut-être vraiment en train de se remettre"

En 2022, le géant des réseaux sociaux a connu deux premières depuis son entrée en Bourse en 2012: ses recettes publicitaires ont décliné et Facebook a perdu des utilisateurs (avant d'en regagner).

Les revenus de Meta souffrent de la diminution des budgets des annonceurs publicitaires à cause de l'inflation, de la concurrence de TikTok et des changements règlementaires d'Apple, qui brident ses capacités à récolter les données des utilisateurs pour vendre des publicités ultra ciblées.