Michelin: guerre des étoiles fatale aux chefs Meilleur en Savoie

L'expert y voit "un mauvais signal envoyé à des maisons indépendantes et c'est dommage pour la dimension humaine et familiale et pour ces chefs engagés et réguliers".

"Cette année, malheureusement, on est sorti de la piste. Ce soir, comme à notre habitude, toute la famille Meilleur est déjà au travail pour retrouver le frisson de la troisième étoile, et donner le Meilleur de nous-même", a réagi auprès de l'AFP la famille de chefs.

- Séisme -

Au total, 28 établissements étoilés ont été révisés à la baisse lundi, un trois étoiles, un deux étoiles (l'Auberge du Cheval Blanc du chef Pascal Bastian, en Alsace) et 26 ont perdu leur unique étoile, dont 12 en raison d'un changement de chef ou d'un mouvement d'équipe.

"C'est pas agréable à entendre", a commenté auprès de l'AFP Nicolas Gautier, chef du restaurant Nature à Armentières (Nord).

"On a ouvert un nouvel établissement en septembre, l'auberge de la Grive à Trosly-Loire dans l'Aisne, et on y est beaucoup et même en étant en place avec notre équipe chez Nature, on savait qu'on prenait un risque", explique-il. Nicolas Gautier savait aussi que "ça ne pouvait pas plaire forcément à tous y compris au Michelin, et on accepte fort volontiers et on comprend aussi"

"Il suffit de regarder nos chiffres et nos retours clients et il n'y a pas à rougir d'avoir perdu une étoile, quand on reçoit une étoile on doit accepter de la perdre".

"Et ça peut même mettre un coup de pied aux fesses", conclut le chef.

Alan Geaam, propriétaire de l'auberge Nicolas Flamel à Paris a perdu son étoile ce matin à 11h00 et n'a pas eu le cœur de l'annoncer à son jeune chef, arrivé il y a quatre mois.

"Je ne l'ai pas annoncé à l'équipe, il faut garder la table au niveau et demain il va falloir l'annoncer à l'équipe, il va falloir rester souder, il va y avoir des départs", dit-il à l'AFP.

- "Coup de pied aux fesses" -

Le guide fait chaque année la pluie et le beau temps dans le milieu de la gastronomie.

En 2023, les rétrogradations du Michelin avaient provoqué un séisme, avec notamment la perte de la troisième étoile pour les stars Guy Savoy à Paris et Christopher Coutanceau à La Rochelle.

Élu meilleur chef au monde pour la 6e fois consécutive en novembre 2022, Guy Savoy était détenteur de trois étoiles depuis 2002. Christopher Coutanceau avait, lui, obtenu son 3e macaron juste avant le premier confinement en 2020.

Cette année, le directeur du Michelin note même une "baisse nette et sensible des établissements avec révisions à la baisse, avec pourtant un contexte remarquable en raison de difficulté de recrutement et surtout d'une année de grave inflation".

A noter, enfin, le restaurant doublement étoilé Sur Mesure à Paris est retiré de la sélection, après le départ de son chef, Thierry Marx et la mise en place d'un nouveau projet avec une nouvelle équipe.