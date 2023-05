Mithra et des chercheurs liégeois développent une fabrication intensifiée d'Estetrol

L'entreprise belge cotée s'est alliée avec le laboratoire CiTOS (Center for Integrated Technology and Organic Synthesis) de l'ULiège pour développer une nouvelle méthodologie de fabrication intensifiée "qui augmente la robustesse et la productivité tout en garantissant une empreinte environnementale limitée", annonce le communiqué de la société, alors que les premières preuves de concept de cette nouvelle méthodologie ont été publiées dans le journal 'Reaction Chemistry & Engineering'.

L'installation pilote permet de produire environ un kilo d'intermédiaire d'Estetrol toutes les trois heures, assure Jean-Christophe Monbaliu, professeur de chimie organique à l'Université de Liège. "Si nous appliquons ces paramètres à une installation de production industrielle d'Estetrol, nous pouvons prévoir une production de plusieurs tonnes, avec une empreinte mondiale minimale", projette-t-il.