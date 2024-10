Moody's dégrade également ses perspectives pour la Flandre, la Wallonie et la FWB

L'agence de notation s'inquiète pour les finances publiques de la Belgique et a abaissé la semaine dernière la perspective de "stable" à "négative". La note financière de la dette souveraine belge reste inchangée à "Aa3. "Aa" signifie que l'agence considère le risque de crédit comme "très faible" et le "3" veut dire que la Belgique se trouve au bas de l'échelle de cette catégorie.

Moody's abaisse désormais les perspectives de la Flandre, de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, également de "stable" à "négatif". L'agence souligne à quel point les régions et les communautés sont étroitement liées à l'Etat belge sur les plans institutionnel, opérationnel et financier. Les préoccupations concernant les finances publiques belges impliquent donc également des inquiétudes pour les comptes des régions et des communautés.