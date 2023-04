Newtree Impact investit dans Fable Food et double sa participation dans Aqua-Spark

La société bruxelloise Newtree Impact va investir dans la start-up australienne Fable Food, qui produit et commercialise des alternatives à la viande, 100% neutres en carbone, à base de champignons Shiitake et ce, aux côtés de K3 Ventures et Blackbird Ventures et en collaboration avec AgFunder, annonce samedi un communiqué de la holding belge d'investissement.