Nonce Paolini, l'ancien patron de TF1, est mort

L'ancien patron de TF1 Nonce Paolini de 2007 à 2016, monstre sacré et respecté de l'audiovisuel qui avait donné un coup de jeune au 20h00 de la chaîne privée en écartant Claire Chazal et PPDA, est mort des suites d'un cancer mercredi à l'âge de 75 ans.

Son premier fait d'armes avait été l’éviction du présentateur du journal télévisé de 20h00, Patrick Poivre d'Arvor, puis celle de Claire Chazal en 2015.

- Un seigneur -

Le dirigeant avait marqué le groupe de son empreinte en engageant un vaste plan de modernisation de TF1 axé sur un développement précoce du numérique et des offres "replay" et le passage en clair de la chaîne LCI en 2016.

Eric PIERMONT

C'est aussi à lui, que l'on doit la propulsion aux JT de 20H et du weekend à Gilles Bouleau et à Anne-Claire Coudray, mais aussi les émissions "The Voice" et "Danse avec les Stars", encore à l'antenne aujourd'hui.