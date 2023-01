Nouveau le 1er février - La SNCB adapte ses tarifs à la hausse

(Belga) La SNCB adaptera ses tarifs le 1er février, avec une augmentation de 8,73% en moyenne, afin, explique la société ferroviaire, de couvrir une partie limitée de l'augmentation des coûts d'exploitation, induits par l'inflation et les prix de l'énergie.

Un "billet senior" pour les plus de 65 ans coûtera ainsi 7,80 euros (+0,60 euros) à partir de février et un "billet jeune" jusqu'à 26 ans coûtera 7,10 euros (+0,50 euros). Un billet normal de dix trajets ("Standard Multi") deviendra plus cher de 9 euros et reviendra à 93 euros en version numérique ou 96 euros en version papier. Les tarifs des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires, dont l'évolution est en partie basée sur l'évolution de l'indice santé, seront, eux, ajustés de 9,73%. Le supplément Diabolo, payé par les voyageurs pour chaque trajet en train vers et depuis Brussels Airport, sera également augmenté le 1er février. Les utilisateurs paieront désormais 6,40 euros en plus du prix de leur billet, contre 6,20 euros auparavant. (Belga)