Nouveau le 1er février - VOO augmente le tarif de certaines offres

(Belga) La facture des clients VOO va quelque peu s'alourdir à partir du 1er février, l'opérateur ayant décidé d'augmenter ses tarifs de 6% environ. Des offres de services seront toutefois adaptées.

VOO justifie cette hausse par "la situation économique tout à fait exceptionnelle": prix de l'énergie, inflation supérieure à 10%, conséquences liées à la pandémie telles que les difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques dont les prix ont également augmenté. Autant de facteurs qui touchent directement le secteur des télécoms, explique l'opérateur. En parallèle, l'entreprise assure qu'elle continuera à faire évoluer ses services afin d'offrir plus de confort et de vitesse en investissant dans son réseau. Ainsi, le déploiement "intensif" de l'offre Giga, permettant une connexion à Internet ultra-rapide allant jusqu'à 1 GB par seconde (Gbps), se poursuivra et, fin 2023, un client sur deux de l'opérateur devrait être en mesure d'en profiter. Actuellement, elle est déjà disponible dans les six communes bruxelloises où l'opérateur télécom est présent (Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Woluwé-Saint-Pierre, Auderghem et Evere), mais également à Liège, Charleroi, Wavre et 22 communes rurales. Les prix de Zuny, la solution Internet illimité 100% numérique, et les solutions VOObusiness pour les indépendants, resteront, eux, inchangés. (Belga)