Nouvelles liaisons vers Chisinau et Bordeaux au départ de l'aéroport de Charleroi

Deux nouvelles liaisons vers Chisinau (Moldavie) et Bordeaux (France) vont être ouvertes au départ de l'aéroport de Charleroi (BSCA) dans les mois à venir, indiquent les responsables de Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

La compagnie aérienne hongroise Wizz Air a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle route à destination de Chisinau. Cette ligne aérienne reliera l'aéroport de Charleroi à la capitale moldave à partir du 19 décembre, à raison de deux vols hebdomadaires, le jeudi et le dimanche.

Mercredi, la compagnie espagnole à bas coûts Volotea avait, quant à elle, indiqué qu'une nouvelle liaison entre l'aéroport de Charleroi et Bordeaux serait ouverte à partir du 21 février prochain. Les vols seront opérés deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, par des Airbus A320 d'une capacité de 180 sièges. A partir de la saison d'été 2025, ces vols seront programmés le jeudi et le dimanche.