OEB: 12 scientifiques ou entrepreneurs, finalistes du Prix de l'inventeur européen 2023

Les prix récompensent "des inventeurs et inventrices inspirants et novateurs, non seulement pour leur contribution au progrès scientifique et technologique, mais aussi pour l'impact qu'eux-mêmes et leurs inventions brevetées ont sur la vie quotidienne", précise l'OEB.

Parmi eux se trouvent les scientifiques belges Michel Dusselier et Bert Sels pour la production en une seule étape de bioplastiques (polymère d'acide polyactique PLA), à partir d'acides lactiques dérivés du sucre ou de copeaux de bois.

Un physicien autrichien Josef Faderi a développé un acier plus résistant et plus léger à base de zinc durci, permettant d'alléger le poids des véhicules, et de réduire leur consommation énergétique.