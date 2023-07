Onze nouveaux chantiers sur les routes stratégiques de Wallonie pendant les congés d'été

Onze chantiers démarreront cet été sur les grands axes de Wallonie, parmi lesquels la modernisation du tunnel de Cointe vers le Luxembourg, qui sera fermé à la circulation du 7 juillet au 28 août, uniquement en direction du Luxembourg.

Ensuite, à partir du 7 août, un chantier débutera pour la réfection des revêtements et réparations entre l'aire de Cronchamps et Malmedy. Jusqu'au 30 septembre, une voie sera soustraite à la circulation et la vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h.