Paris tente un rebond après avoir perdu tous ses gains de l'année

Le CAC 40 avançait de 0,45%, gagnant 33,48 points à 7.534,79 points vers 10H00. Vendredi, l'indice a chuté de 2,66% à 7.503,27 points, au plus bas depuis le 25 janvier.

La Bourse de Paris évolue en terrain positif lundi, s'offrant un rebond après avoir vu s'évaporer tous les gains annuels cumulés depuis le 1er janvier la semaine précédente, en réaction à la dissolution de l'Assemblée nationale et l'instabilité politique qui a découlé.

La semaine précédente, l'indice a vu tous les gains cumulés depuis le 1er janvier disparaître, faisant office d'exception parmi les autres indices européens.

"Le CAC 40 a chuté de 6,23% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2022", au moment de l'invasion russe en Ukraine, et "hormis un autre écart important au début de la période Covid, il faut remonter au lendemain du 11 septembre 2001 pour voir de tels extrêmes", commentent les analystes de Deutsche Bank.

La dissolution de l'Assemblée nationale en France annoncée par la président Emmanuel Macron le 9 juin, en réaction à la forte montée de l'extrême droite lors des élections européennes, a été suivie d'une semaine de rebondissements et de confusion politique avec des alliances et la désignation des candidats décidées dans l'urgence. Les deux tours des élections législatives anticipées se tiendront les 30 juin et 7 juillet.