Pas de Legoland à Charleroi : "surprise" et "déception" chez Wallonie Entreprendre

L'outil économique et financier de la Région wallonne, Wallonie Entreprendre, affichait une "certaine surprise" et "un peu de déception" vendredi, après l'annonce par le groupe Merlin de ne pas implanter de parc Legoland sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies.

Le groupe Merlin Entertainments, la Région wallonne et le Fédéral avaient signé fin août un protocole d'accord non contraignant destiné à approfondir leur collaboration en vue d'installer un parc Legoland à Charleroi.

Il n'en sera finalement rien, le groupe ayant annoncé son retrait du projet, mettant en avant une modification de sa stratégie mondiale. "On nous explique qu'il s'agit d'une décision stratégique du conseil d'administration du groupe, des actionnaires", confie à Belga Sébastien Durieux, membre du comité de direction de Wallonie Entreprendre, qui était partie prenante de l'accord via la Sogepa. "C'est le jeu", admet-il, même s'il ne cache pas que les équipes sont plutôt déçues et surprises.