Pernod Ricard se défait de ses vins internationaux

Le groupe Pernod Ricard a décidé de céder ses "marques stratégiques internationales de vins" à Australian Wine Holdco Limited (AWL), annonce-t-il mercredi. La cession doit permettre à Pernod Ricard de se concentrer sur son portefeuille de marques Premium de spiritueux et de champagne, "moteur de sa croissance". Le groupe gère notamment le champagne Perrier-Jouët et les alcools Ricard, Lillet, Beefeater, Absolut, Chivas, ...

La transaction, dont le montant n'a pas été rendu public, porte sur les marques Jacob's Creek, Orlando et St Hugo pour l'Australie, Stoneleigh, Cancrott Estate et Church Road pour la Nouvelle-Zélande et Campo Viejo, Ysios, Tarsus et Azpilicueta pour l'Espagne. Ensemble, ces domaines livrent annuellement 90 millions de litres de vin. "L'ensemble constitue une plateforme intégrée complète allant de la vigne jusqu'à la bouteille et comprenant sept caves", précise Pernod Ricard.

Le groupe s'attend à une finalisation de la transaction au premier semestre 2025.