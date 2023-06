Plumes et paillettes: un cabaret drag queen dans le far west sud-africain

Cette bulle à plumes et paillettes se niche dans un vieil hôtel ordinaire du Petit Karoo, région aride habituellement connue comme le royaume des éleveurs d'autruches et un bastion de l'Afrique du Sud agricole et blanche.

Une seule petite ville dans les environs, Steytlerville, reliée par une longue route, dans un horizon infini de buissons ras et de succulentes. Le Cap est à plus de 650 kilomètres.

"Au début, c'était difficile", raconte Jacques Rabie, 58 ans, en agitant un pinceau de maquillage sur son visage. Mais "au bout d'un moment, plus de gens comme nous, plus de gays comme nous ont emménagé et c'est devenu plus acceptable en ville", poursuit-il en remontant sa fausse poitrine avant d'enfiler une robe blanche vaporeuse.