Plusieurs parties intéressées à reprendre la chaîne de vêtements Scotch & Soda

Le curateur indique toutefois ne pas pouvoir déterminer l'ampleur de l'intérêt. "Je ne peux le préciser que lorsqu'il y a un montant, nous n'en sommes pas encore là." De nouvelles discussions sont prévues vendredi après-midi.

M. Moeijes et le co-curateur Abslem Ourhis estiment qu'une éventuelle relance pourrait se confirmer autour de la semaine prochaine. "Autrement, une relance devient de plus en plus difficile, étant donné que les gens restent dans l'incertitude. Plus le temps passe, plus les personnes vont démissionner et travailler autre part", explique Michel Moeijes. Le même constat peut être avancé pour les fournisseurs de l'enseigne d'origine néerlandaise.