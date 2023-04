Quelque 2.500 personnes à Liège en soutien aux travailleurs de Delhaize

Sur l'esplanade, plusieurs délégués ont pris la parole. "Avec la franchise, c'est la mort des droits collectifs et le retour au droit individuel. Ce ne sont pas moins de 355 millions d'euros qui ont été reversés aux actionnaires les trois dernières années", s'est insurgé Stéphane Breugelmans, délégué CNE (CSC).

Un cortège a démarré en fin de matinée de la place Saint-Lambert. Il a traversé le centre de Liège pour rejoindre l'esplanade de la Médiacité. Les manifestants étaient au nombre de 2.500, selon les syndicats socialiste et chrétien.

"Les conseils d'entreprise extraordinaires se suivent et se ressemblent car aucune considération n'est donnée aux organisations syndicales. Aux propositions qui sont faites, la direction ne propose aucune alternative au modèle de franchise alors que les organisations syndicales crient haut et fort qu'elles n'en veulent pas", a relevé, pour le Setca, Sonia Van Keerberghen. "Nous réclamons des conditions de travail humaines et des départs volontaires mais la direction s'y refuse."

Le 7 mars, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, la direction de Delhaize a annoncé son intention de franchiser 128 enseignes en Belgique. Ce qui représente quelque 9.000 emplois.

Un mois après l'annonce de la direction, les actions et blocages se poursuivent, principalement à Bruxelles et en Wallonie. Les travailleurs restent opposés au modèle de franchise. Ils craignent des pertes d'emploi, des réductions de salaire, la diminution des acquis sociaux et l'absence de représentation syndicale au sein des futures structures envisagées.