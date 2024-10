Quinze prévenus devant le tribunal pour une vaste affaire de fraude aux crédits

Les prévenus sont soupçonnés d'avoir participé à une fraude autour de crédits à la consommation, mais aussi de crédits concernant l'achat de véhicules. Ces voitures étaient revendues quelques mois après leur acquisition, sans que les crédits soient remboursés. Quatre des prévenus sont suspectés de faux et usage de faux.

Selon le parquet, le modus operandi était presque toujours similaire. "Des SDF ou des toxicomanes sont approchés pour l'achat d'un véhicule notamment. On leur fait miroiter une belle somme d'argent s'ils acceptent d'acheter une voiture en souscrivant un crédit. Des fausses fiches de paie étaient réalisées par les quatre prévenus principaux", a expliqué le ministère public. Dans certain cas, l'acheteur, qui ne possédait pas le permis de conduire, était relooké et briefé avant l'achat du véhicule.