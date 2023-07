Saisie d'1,5 tonne de drogue et 12 arrestations lors d'une opération internationale en mer

Une tonne et demie de cocaïne a été saisie au cours de l'opération internationale White Sea III menée du 12 juin au 11 juillet le long des côtes européennes et dans plusieurs ports, annonce jeudi le SPF Finances. Douze personnes liées au trafic de drogue ont également été arrêtées en Europe. L'opération internationale était dirigée par la douane belge.

L'opération ciblait les méthodes de contrebande maritime telles que le débarquement en mer, le transbordement en mer vers des navires plus petits, la contrebande par l'équipage... "Outre la contrebande traditionnelle dans des conteneurs, une autre tendance apparaît clairement : la contrebande à bord ou sous les navires", note le SPF dans son communiqué.

Douze pays européens, dont la Belgique, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne ont participé à l'opération. Des navires de patrouille et d'intervention, des équipes d'arraisonnement, de fouille et de plongeurs, ainsi qu'un hélicoptère et des avions de garde-côtes ont été mobilisés.