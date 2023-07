Sam Altman, le patron d'OpenAI, lance sa cryptomonnaie Worldcoin

Sam Altman, le patron de la start-up d'intelligence artificielle OpenAI, a lancé officiellement lundi Worldcoin, une nouvelle cryptomonnaie dotée d'un système de vérification de l'identité à partir de l'iris humain.

"Il y a plus de trois ans, nous avons lancé Worldcoin avec l'ambition de créer un nouveau réseau dédié à l'authentification et aux finances, qui appartiendrait à tout le monde. Cela démarre aujourd'hui", ont indiqué lundi deux des cofondateurs de Worldcoin, Sam Altman et Alex Blania, sur le site de l'entreprise.