Securitas, G4S et Seris dans le viseur de l'Autorité belge de la Concurrence

L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a conclu son enquête autour d'éventuels comportements anticoncurrentiels dans le secteur de la sécurité privée. Une communication des griefs a été adressée à trois entreprises - Securitas, G4S et Seris, annonce jeudi l'ABC.

Dans son communiqué, l'Autorité belge de la Concurrence pointe "des comportements anticoncurrentiels qui ont duré plusieurs années et qui ont consisté en la fixation de prix minimums au sein de l'association professionnelle et leur application, des échanges d'intentions et une coordination dans les appels d'offres." Des accords concernant la non-sollicitation par les parties d'employés de concurrents sont également évoqués.

L'envoi d'une communication des griefs a pour but de permettre aux entreprises concernées d'exercer leurs droits de la défense. "La communication des griefs ne préjuge pas de l'issue de la procédure", souligne l'ABC.