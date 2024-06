Sept consommateurs sur 10 préfèrent que leurs cosmétiques naturels soient certifiés

Un consommateur sur deux (54%) affirme utiliser régulièrement des produits naturels dans sa routine d'hygiène personnelle, et quatre sur dix (42%) donner la priorité à des produits naturels certifiés, selon cette étude menée dans sept pays.

Les consommateurs attendent principalement de ces cosmétiques qu'ils soient exempts de substances potentiellement nocives (56%), qu'ils contiennent des ingrédients naturels et bio (54%), qu'ils soient bénéfiques pour la santé (45%), éthiques et exempt de cruauté envers les animaux (41%) et que les labels soient clairs et transparents (47%).