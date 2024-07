Shell met temporairement fin à la construction d'une usine de combustibles bio à Rotterdam

Avec cette usine, construite sur le site du Shell Energy Chemical Park à Pernis (Rotterdam), Shell voulait produire 820.000 tonnes de kérosène durable et de diesel réutilisable par an. Le projet s'inscrivait dans la volonté de durabilité de Shell.

Shell avait pris la décision d'investir dans la nouvelle usine en 2021. À cette époque, le site devait être prêt pour 2024. Il a plus tard été planifié pour la deuxième moitié de la décennie.

"Nous espérons à présent que l'usine de combustibles bio ouvrira d'ici la fin de la décennie et que cela convergera avec la croissance attendue du marché et des marges plus importantes", a expliqué un porte-parole. Cela s'inscrit d'après lui, "dans la lignée de la réglementation de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres pays".

Ce n'est pas la première fois cette année que Shell ralentit ses efforts en matière d'écologie.