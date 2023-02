Snapchat continue de séduire les utilisateurs mais de décevoir le marché

(Belga) Snapchat continue de gagner des utilisateurs et de perdre de l'argent, d'après ses résultats trimestriels publiés mardi, qui augurent mal de ceux des géants du secteur comme Meta (Facebook, Instagram).

Le réseau social qui parie depuis longtemps sur la réalité augmentée compte désormais 375 millions d'utilisateurs quotidiens, soit 17% de plus que fin 2021. Mais son chiffre d'affaires a stagné à 1,3 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2022. Et l'entreprise californienne a perdu 288 millions de dollars sur la période, au lieu d'un bénéfice net de 23 millions il y a un an. Sur toute l'année, ses pertes nettes ont triplé à 1,43 milliard de dollars. Surtout, le patron Evan Spiegel a prévenu que son groupe continuait de faire face à des "vents contraires significatifs" du côté de la croissance, dans le communiqué de résultats. A Wall Street, la maison-mère Snap perdait environ 14% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse. Ces résultats "sont un signe avant-coureur" pour l'industrie, a réagi Jasmine Enberg d'Insider intelligence. "Ils montrent que le marché de la publicité sur les réseaux sociaux est dans un état perturbant". (Belga)