Tapestry va acquérir la maison mère de Versace, créant un géant du luxe

Le groupe américain Tapestry, propriétaire des marques Coach, Kate Spade ou encore Stuart Weitzman, a annoncé jeudi la signature d'un accord définitif d'acquisition avec Capri, maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, portant sur une valeur d'entreprise de 8,5 milliards de dollars.

Ce rapprochement, qui nécessite notamment le feu vert des actionnaires de Capri et des autorités réglementaires, doit donner naissance à un géant du luxe avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 12 milliards de dollars et une présence dans 75 pays. La finalisation est attendue courant 2024.