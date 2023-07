Timide progression du BEL 20 privé de arGEN-X suspendue

Dix éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, Umicore (26,92) et Ackermans (154,00) en tête avec des mieux de seulement 0,6% alors que Aedifica (62,35) et WDP (26,92) emmenaient les baisses en reculant de 0,9 et 0,6%.

AB InBev (51,33) valait 0,1% de plus que la veille, KBC (66,40) et Ageas (37,00) cédant 0,1 et 0,2% tandis que Proximus (7,09) et Sofina (192,20) remontaient de 0,5 et 0,3%.