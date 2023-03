TotalEnergies s'associe pour exploiter ses 600 stations en Belgique et au Luxembourg

TotalEnergies a annoncé jeudi céder près de 1.600 stations-service en Allemagne et aux Pays-Bas au groupe canadien de distribution d'alimentation et de carburants Couche-Tard, pour mieux se préparer à la fin des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe en 2035. En Belgique et au Luxembourg, où le géant français se dit leader, une coentreprise entre TotalEnergies (40%) et Couche-Tard (60%) sera créée pour exploiter 619 stations-service et accélérer "la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers".