Un guide Gault et Millaud se penche sur les vins belges

Le célèbre guide gastronomique Gault et Millau s'intéresse désormais aux vins belges. La première édition d'un ouvrage qui leur est consacré a été présentée lundi à Bruxelles et recense 82 domaines et 172 vins. Fidèle à sa tradition, le guide consacre comme "coups de coeur" 42 des crus recensés.