Un juge d'instruction requis dans le dossier Nyrstar

L'entreprise cotée fait l'objet de multiples procédures judiciaires dans différentes villes, et ce depuis des années. En 2019, les activités de zinc de la société, autrefois belge, ont été vendues au négociant en matières premières singapourien Trafigura. Au cours de la période précédant la vente, Nyrstar aurait fourni des informations susceptibles de conduire à une manipulation du marché. Trafigura était alors actionnaire, client, fournisseur et financier de Nyrstar.

Un juge d'instruction va désormais prendre en main le dossier, et enquêter sur des qualifications de faux et usage de faux dans le bilan annuel, ainsi que d'abus de bien sociaux, dans le chef de Trafigura et Nyrstar.