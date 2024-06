Un nouveau poste de commutation au port d'Anvers pour remplacer celui incendié

L'incident avait provoqué une panne d'électricité ou des dégâts chez des centaines de clients, dont plusieurs dizaines d'entreprises. Fluvius avait alors installé une station d'urgence en une nuit pour palier le problème.

Le réseau électrique du port est très sollicité, alors que de plus en plus d'entreprises abandonnent les combustibles fossiles. L'énergie produite localement par les éoliennes, les panneaux solaires et les centrales de cogénération pèse également sur le système. "Nous devons anticiper cela", reconnaît Fluvius.